Він закликав киян провести цю ніч в укриттях.

Міський голова Києва Віталій Кличко наголошує, що сьогоднішня ніч у місті знову буде складною.

Про це йдеться у дописі в його Telegram-каналі.

"Сьогоднішня ніч знову буде складною. Тому наші захисники готуються обороняти столицю. А киян я закликаю провести цю ніч в укриттях. Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам несе великі втрати - і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних", - написав Кличко.

Він додав, що українські воїни борються героїчно по всій Україні.

"Наші люди згуртувалися, щоб відстояти свою державу", - зауважив мер.

"Намагається орда прорватися і до Києва. Та наші мешканці готуються дати відсіч агресору", - додав Кличко.

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