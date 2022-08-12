Чотирилапі отримали бронежилети, захисні окуляри, взуття та навушники.

Дніпровські кінологи отримали для службових собак-саперів захисну амуніцію.

Про це йдеться у повідомленні МВС.

"Собаки-сапери разом із поліцейськими виїжджають на місця виявлення підозрілих предметів, вибухів, розмінувань тощо. Вони допомагають і значно прискорюють процес розмінування, тим самим рятуючи життя людей. Працюючи у таких небезпечних умовах, вони самі потребують засобів захисту", - йдеться у повідомленні.

У МВС повідомили, що завдяки благодійній організації зі США U.S.-Ukraine Foundation чотирилапі вихованці кінологів управління вибухотехнічної служби поліції Дніпропетровщини, які залучатимуться для пошуку вибухових предметів у небезпечних районах, будуть захищені.

У повідомленні уточнюється, що відтепер службові собаки забезпечені такими комплектами амуніції: бронежилети, захисні окуляри та взуття, навушники, медичні набори з медикаментами. Така екіпіровка не заважатиме чотирилапим саперам рухатися та захищатиме від травмувань.

Як повідомляв УНІАН, у травні сапери розміновували район Виноградаря у Києві та Вишгородський напрямок, особливо в лісових масивах.

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