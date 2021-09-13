У суботу, 11 вересня, під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, розвідник глибинної розвідки 74 окремого розвідувального батальйону Денис Герман.
Про це повідомляється на офіційній сторінці у Facebook Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України.
Денис народився 29 вересня 1989 року у Запоріжжі. Навчався у загальноосвітній школі № 91. Закінчив "Класичний приватний ліцей", набув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію магістра права.
29 вересня Денису мало виповнитися 32 роки.
Прощання з Героєм відбудеться 14 вересня о 10:30 на Алеї Захисників (парк Металургів).
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Ситуація в районі ООС
У неділю, 12 вересня, на Донбасі внаслідок обстрілів окупаційних військ загинув один український боєць, ще трьох поранено.
Бойовики обстрілювали позиції поблизу Нью-Йорка, Невельського, Верхньоторецького, Причепилівки, Катеринівки, Зайцевого, Золотого-4.