На заваді стоїть дипломатичний імунітет, який мають перші особи іноземних країн.

Президенту РФ Володимиру Путіну наразі неможливо повідомити про підозру у причетності до Іловайської трагедії.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь, відповідаючи на запитання журналістів, чи може бути повідомлено про підозру президенту Росії Володимиру Путіну як верховному головнокомандувачу Збройних сил Росії, у причетності до розстрілу українських військовослужбовців при виході з Іловайська.

"З приводу повідомлення про підозру вказаній вами особі тут потрібно зробити два акценти. Відповідно до міжнародного права є певні функціональні імунітети перших осіб держав, до яких відноситься президент, прем’єр-міністр, міністр закордонних справ. Україна є цивілізованою державою і поважає міжнародне право. Водночас ми не сидимо склавши руки, ми збираємо докази для повідомлення про підозру усім тим особам, які розв’язали та ведуть агресивну війну проти України та причетні до вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Якщо у нас з’явиться можливість повідомлення про підозру будь-якій особі, ми це зробимо", - сказав Рудь.

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Відповідаючи на запитання, чи означає це, що Путіну можуть повідомити про підозру після того, як він перестане бути президентом Росії, прокурор сказав: "Папка збирається, докази відповідні звичайно є, але існує складність у розслідуванні цієї справи: це відсутність доступу до окупованої території, це виконання злочинцями вказівок, наданих з території інших держав".

"Ми робимо все, працюємо в напрямку, щоб усі з числа керівництва Російської Федерації рано чи пізно були притягнуті до кримінальної відповідальності і постали перед судом за розв’язання і ведення агресивної війни проти України", - наголосив Рудь.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що невдовзі буде розсекречена частина документів щодо слідства по Іловайській трагедії.

Іловайська трагедія - довідка УНІАН

Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон.

Автор: Дмитро Хилюк