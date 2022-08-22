Вночі окупанти завдали удару по Харкову з боку Бєлгорода.

Вночі окупанти завдали удару по Харкову з боку Бєлгорода.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

"Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю. Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері росіяни обстріляли ракетами Київський район Харкова. "Попередньо три "прильоти". Також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів і в приватному будинку", - написав тоді Терехов.

Раніше також повідомлялося, що сьогодні вночі в Харкові пролунала серія вибухів. За даними ЗМІ, росіяни били цілісними 300мм ракетами із РСЗВ, або змінили позиції у Бєлгороді. При цьому вильоти ракет фіксувати не вдається.

Нагадаємо, на Харківському напрямку окупанти намагалися наступати в напрямку Харкова, ЗСУ відбили атаку. Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у п’ятницю вранці, 18 серпня, загарбники вдарили по трьох районах Харкова. За його даними, супротивники поцілили в житлову будівлю та інфраструктурний об’єкт.

Тим часом у Харкові, який щоденно потерпає від артилерійського вогню РФ,встановили першу зупинку-укриття. У ній можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.

Залізобетонна конструкція вміщує щонайменше 50 осіб, сидячих місць розраховано на дванадцять. Усередині укриття оснащене камерами спостереження та 100 кг піску на випадок пожежі. Також там розміщена карта руху та розклад транспорту.

За словами мера Ігоря Терехова, усього таких зупинок планується встановити 25 штук. Такі ж зупинки-укриття планують збудувати й в Києві.

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