За словами мера, є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів і в приватному будинку.

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Київського району Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три "прильоти". Також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів і в приватному будинку", - написав Терехов.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синегубова, одна людина постраждала внаслідок обстрілу. "Влучання в приватне домоволодіння. Пожежі немає", - зазначив він.

Нагадаємо, на Харківському напрямку окупанти намагалися наступати в напрямку Харкова, ЗСУ відбили атаку. Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у п’ятницю вранці, 18 серпня, загарбники вдарили по трьох районах Харкова. За його даними, супротивники поцілили в житлову будівлю та інфраструктурний об’єкт.

Тим часом у Харкові, який щоденно потерпає від артилерійського вогню РФ,встановили першу зупинку-укриття. У ній можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.

Залізобетонна конструкція вміщує щонайменше 50 осіб, сидячих місць розраховано на дванадцять. Усередині укриття оснащене камерами спостереження та 100 кг піску на випадок пожежі. Також там розміщена карта руху та розклад транспорту.

За словами мера Ігоря Терехова, усього таких зупинок планується встановити 25 штук. Такі ж зупинки-укриття планують збудувати й в Києві.

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