Українські захисники продовжують стримувати російського агресора.

Українські бійці угрупування "Схід" за добу знищили майже 50 російських загарбників.

Про це повідомляється на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

Відзначається, що українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема, сьогодні, 6 червня, українські воїни знищили: особового складу – 48 російських окупантів; мінометів – 2; АТТ – 3.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України зупинили наступ російських загарбницьких військ та відкинули їх на Слов'янському напрямку.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський назвав два напрямки на фронті, де спостерігається найбільш загрозлива ситуація.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька. Вони обстрілювали українські війська з мінометів та артилерійських систем різного типу.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що контратаки бійців ЗСУ у Сєвєродонецьку привертатимуть туди більше уваги російських військових, таким чином залишивши уразливими їхні позиції на інших напрямках.

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