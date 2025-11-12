Місцеві жителі чули вибухи, а в регіоні оголошувалася тривога через загрозу БПЛА.

У ніч на 12 листопада в російському місті Будьонновськ Ставропольського краю сталася атака ударних безпілотників на нафтохімічне підприємство, після чого на території об’єкта спалахнула пожежа. Очевидці кажуть, що вдруге атаковано "Ставролен", що входить до структури "Лукойла".

Телеграм-канал Exilenova+ оприлюднив фото й відео з місця події. За повідомленнями очевидців, удар припав по заводу "Ставролен", одному з найбільших нафтохімічних підприємств Росії, що посідає друге місце у країні за обсягами виробництва поліетилену низького тиску.

Місцеві жителі вночі чули вибухи, а в регіоні оголошувалася тривога через загрозу дронів. Згодом влада заявила, що російська ППО нібито відбила "атаку українських безпілотників" над Будьонновським округом.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив факт займання у промзоні, зазначивши, що "пожежні розрахунки та екстрені служби працюють на місці", однак не уточнив, яке саме підприємство постраждало.

Завод "Ставролен" - що про нього відомо

Завод "Ставролен" входить до структури компанії "Лукойл" і спеціалізується на виробництві поліетилену, поліпропілену, бензолу, вінілацетату та інших нафтохімічних матеріалів. Йдеться, що газопереробний завод (ГПЗ) було збудовано у межах комплексу вказаного заводу, який є "дочкою" "Лукойлу" та містоутворювальним підприємством у Будьоннівську. Перший комплекс ГПЗ потужністю близько 2 млрд м³/рік було введено в експлуатацію у 2015 році на базі "Ставролен". Пізніше було розпочато роботи з будівництва другої черги газопереробної установки для збільшення потужностей на майданчику "Ставролен". Таким чином, ГПЗ збудовано не окремо, а як частину виробничого комплексу заводу.

Як зазначає "Мілітарний", попри офіційне позиціювання продукції як цивільної, подібні підприємства постачають матеріали для військових потреб — зокрема поліетилен для ізоляції елементів та оболонок проводів у безпілотниках, ракетах і системах радіоелектронної боротьби.

Масована атака дронів по РФ 29 жовтня - подробиці

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня дроні атакували нафтохімічний завод "Ставролен", що входити до групи "Лукойл". Підприємство розташовано у місті Будьонновськ, що у Ставропольському краї РФ. Йшлося, що в місті чули вибухи та бачили пожежу. Губернатор цього регіону Володимир Володимиров підтвердив удар, проте заявив, що "істотної шкоди атака не нанесла". Він також повідомив, що жертв та руйнувань не сталося. Тоді ж, за інформацією Astra, було завдано удару по нафтопереробному заводу "НС-Ойл" у Новоспаському Ульяновській області.

