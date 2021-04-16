Окупанти перекинули військових нібито для «навчань».

Росія перекинула до окупованого Криму підрозділи 58-ї армії Південного військового округу, яка брала участь у війні на Донбасі в 2014 році.

Про це 15 квітня повідомила прес-служба Міноборони РФ.

Зазначається, що військові відпрацювали низку навчально-бойових задач на полігоні Опук в Криму.

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«Офіцери на пункті бойового управління продемонстрували здатність розв’язання завдань вказаними підрозділами у складі тактичних груп у ході двостороннього тактичного навчання», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Пункти постійної дислокації частин і підрозділів 58-ї армії розміщені на території Північної Осетії та Владикавказі.

Армія воювала у Другій російсько-чеченській війні 1999-2000 років та причетна до вбивств чеченських заручників у Бесламі.

2008 року військові брали участь у війні проти Грузії в Осетії, а 2014 року воювали на Донбасі.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

У Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.

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Автор: Яна Ставська