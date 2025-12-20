Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту.

У тимчасово окупованому Криму, на аеродромі Бельбек, уражено два російські літаки Су-27. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено", - розповіли у СБ України.

Зазначається, що орієнтовна вартість обох літаків – близько 70 млн доларів.

Також підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на вказаному аеродромі.

"Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні. 18 грудня безпілотники Служби уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом", - нагадали у спецслужбі.

Наголошується, що удари по ключових військових аеродромах, а також знищення літаків і систем ППО ворога в тимчасово окупованому Криму відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні - системна робота триватиме й надалі.

Раніше у Генштабі також похвалилсь успішними ударами. Так, у ніч на 19 грудня Сили оборони України уразили у Каспійському морі російський військовий корабель проєкту 22460 "Охотнік". За даними українських військових, у корабель влучили кілька дронів, наразі ступінь пошкоджень та бортовий номер цілі уточнюються.

Також Сили оборони уразили бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі, що належить компанії "Лукойл". Вказана платформа задіяна у військовому забезпеченні ворога.

