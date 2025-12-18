На аеродромі Бельбек знищено російської техніки на сотні мільйонів доларів.

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що внаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного — близько $60-100 млн);

РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна - $60 млн);

зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна - $19 млн);

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30–50 млн в залежності від комплектації та озброєння).

Відео дня

"СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку", - наголосили в спецслужбі.

Удари по РФ - інші новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно СБУ влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська.

В результаті спецоперації, вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО – Kilo). На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів США.

Вас також можуть зацікавити новини: