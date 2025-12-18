Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив прес-центр СБУ.
Зазначається, що внаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:
- два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного — близько $60-100 млн);
- РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна - $60 млн);
- зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна - $19 млн);
- літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30–50 млн в залежності від комплектації та озброєння).
"СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку", - наголосили в спецслужбі.
Удари по РФ - інші новини
Як повідомляв УНІАН, нещодавно СБУ влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська.
В результаті спецоперації, вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО – Kilo). На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.
Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів США.