Черговий військовий злочин окупантів поки не підтвердили офіційно.

У Мережі поширюються знімки з українцями, яких окупанти повісили на тимчасово захопленій території Луганщини за допомогу ВСУ. Фотографії перевіряються, проте їх справжність і, відповідно, черговий воєнний злочин окупантів поки не підтвердили.

Такою інформацією поділився голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, рашисти нібито повісили громадян, які допомагали наводити артилерію ЗСУ. Вони навіть причепили відповідні таблички до тіл страчених українців. Однак достовірність знімків поки не підтверджена.

"У нас немає на 100% перевіреної інформації, що це не фейк. Дуже б не хотілося, щоб ми поширювали недостовірну інформацію. Тому що, це саме те, чого хоче кремлівський режим. Це те, чого хочуть окупанти для того, щоб потім звинувачувати якраз нас в різних своїх фейках або в тому, що ми поширюємо недостовірну інформацію", — заявив Гайдай.

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На думку голови ОВА, знімки можуть виявитися правдивими. Але не можна виключати варіант, що це спосіб залякування українців на тимчасово захоплених територіях. За вісім місяців війни окупанти скоїли багато воєнних злочинів. Були знущання, зґвалтування, тортури та інше. Однак факт страти через повішення повинні офіційно підтвердити.

Ситуація на Луганщині: остання інформація

Раніше сьогодні, 4 грудня, Гайдай повідомив: "Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо найближчим часом позитивних новин, які дозволять розвинути успіх ЗСУ".

Окупанти на тимчасово захопленій частині регіону намагаються вивести з обороту гривню. Вони хочуть затвердити оплату за товари і послуги виключно в рублях з 1 січня.

За даними від Генштабу ЗСУ, на Луганщині зросла кількість дезертирів серед рашистів. Щодня втекти з фронту на територію РФ намагаються до 50 військовослужбовців.

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