Українська артилерія ліквідувала 3 танки супротивника.

Підрозділами морської піхоти ВМС ЗСУ упродовж минулої доби знищені десятки загарбників.

Про це повідомило командування ВМС ЗСУ.

"8 жовтня військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. Протягом минулої доби морські піхотинці знищили 31 загарбника та міномет", - мовиться у повідомленні.

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Також зазначається, що артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 20 чоловік живої сили, 3 танки та 3 одиниці автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Контрнаступ ЗСУ 2022 та втрати окупантів - важливі новини

Українська армія наприкінці серпня пішла у контрнаступ. Вже деокуповано майже всю Харківську область.

6 жовтня бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов поділився, що на Херсонщині з 1 числа наші бійці звільнили 29 населених пунктів.

Також низка населених пунктів звільнені у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, від супротивників зачищено Лиман.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 9 жовтня на нашій землі ліквідували близько 62 500 супротивників та, зокрема, 2 486 танків.

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