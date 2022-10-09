Підрозділами морської піхоти ВМС ЗСУ упродовж минулої доби знищені десятки загарбників.
Про це повідомило командування ВМС ЗСУ.
"8 жовтня військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. Протягом минулої доби морські піхотинці знищили 31 загарбника та міномет", - мовиться у повідомленні.
Також зазначається, що артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 20 чоловік живої сили, 3 танки та 3 одиниці автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Контрнаступ ЗСУ 2022 та втрати окупантів - важливі новини
Українська армія наприкінці серпня пішла у контрнаступ. Вже деокуповано майже всю Харківську область.
6 жовтня бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов поділився, що на Херсонщині з 1 числа наші бійці звільнили 29 населених пунктів.
Також низка населених пунктів звільнені у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, від супротивників зачищено Лиман.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 9 жовтня на нашій землі ліквідували близько 62 500 супротивників та, зокрема, 2 486 танків.