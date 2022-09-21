Супротивники зазнали втрат на лінії зіткнення, зазначив очільник Харківської ОВА.

В Ізюмському районі Харківської області українські військові знищили 10 одиниць техніки та щонайменше 10 окупантів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він наголосив, що на лінії зіткнення завдяки успішним діям українських захисників ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці.

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"Так, в районі Кам'янки Ізюмського району знищено одразу 10 одиниць російської техніки та щонайменше 10 окупантів", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворогам вдалося захопити частину сходу та півдня нашої країни. Наша армія дає гідну відсіч супротивнику і наприкінці серпня пішла у контрнаступ. У результаті контрнаступу ЗСУ було звільнено низку населених пунктів.

Станом на 21 вересня на нашій землі вже знищили близько 55 110 ворогів та багато техніки супротивника, зокрема, 2 227 танків.

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