За словами бійців, гуманітарний коридор відкриють о 21:00.

Легіон "Свобода Росії" закликав мирних жителів Курської та Бєлгородської областей з 21:00 до 07:00 виїхати за межі регіонів, щоб не потрапити під масовану атаку по російських військах.

"У зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей, ми закликаємо до термінової евакуації мешканців наступних населених пунктів у прикордонних районах. Збережіть свої життя та життя ваших дітей!" - йдеться в заяві легіону в Telegram.

Бійці заявляють, що війська РФ ховаються між цивільними, тому вони відкривають для людей гуманітарний коридор із 21:00 14 березня до 7:00 15 березня. "Після цього ми починаємо масовану атаку по путінським військовим у зазначених на карті на фото населених пунктах", - додали вони.

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Нагадаємо, у Курській і Бєлгородській областях неспокійно з 12 березня, коли бійці "Свободи Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" перетнули кордон. Вони заявляють, що хочуть звільнити країну від диктатури.

У мережі публікували фото і відео знищеної техніки, також повідомлялося про бої з російськими військовослужбовцями. У Бєлгородській області ввечері заявили, що чужих військ на території регіону немає, однак у "Свободі Росії" спростовували це.

Цього ранку було опубліковано нове звернення, в якому мирних жителів двох областей закликали негайно виїхати, щоб не постраждати під час військових дій.

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