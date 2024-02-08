За його словами, забезпечення українських воїнів покращувалося з кожним днем.

Роман Крутяк, позивний "Хмара", ветеран 3-ї штурмової бригади сухопутних військ ЗСУ розповів, як відбивали Київську область у 2022 році.

Як поділився ветеран в інтерв'ю РБК-Україна, він пішов захищати Україну того ж дня, як почався повномасштабний наступ РФ.

"Мені давно імпонував підрозділ "Азов", їх мотивація, хороше відношення командирів до військових. Слідкував за їх роботою ще з 2014 року. Приєднався до хлопців зранку 24 лютого. В день вторгнення у мене вже була військова форма, похідний рюкзак ще з військової кафедри. Все просто взяв із собою і пішов у рекрутинговий центр, де збиралися ветерани "Азову" та інших підрозділів", – каже він.

25-26 лютого хлопці вже опинилися на першому виїзді в Київській області. У невеликому секторі проводили спостереження і за потреби мали підсилювати бригади, які стояли в окопах попереду.

Ветеран пригадує, що у перших боях мав тільки автомат Калашнікова, чотири "совдеповські" магазини, підсумок, гранати. Далі забезпечення ставало все кращим, але в перші дні доводилося обходитися тим, що є.

"Приблизно тоді ж я відчув справжню цінність життя. Коли "прильоти" в десяти метрах і розумієш, що можеш загинути в будь-який момент, то пріоритети змінюються блискавично", – додає захисник.

На початку березня росіянам не вдалося прорватися до Києва через Ірпінь, і ворог перекинув сили на село Мощун. Звідки вела коротка траса до Пущі-Водиці, а далі – до Києва.

"У ворога була задача поробитися через це село і вийти на столицю. 7 березня, коли по першій групі орків відпрацювала наша спецура, з самого ранку в супроводі танку ми заїхали невеликими групами в Мощун на зачистку. Було дуже багато вбитих. Кинулося в очі, що це професійні військові. Пізніше з'ясувалося, що в цьому населеному пункті раніше була велика концентрація десантників, ВДВшників. Вся їхня еліта", – розповідає Роман.

Дійшовши до середини села, військові закріпилися в лінійну оборону. За 3-4 дні в Мощуні відбили декілька штурмів ворога, понесли перші втрати, були перші поранення. Підрозділ відвели в резерв.

Командування прийняло рішення зруйнувати понтонні переправи. В кінці березня росіяни почали відступати від Києва, залишивши після себе жахи "русского мира".

Окупація Київської області у 2022 році

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Вона планувала взяти Київ "за 3 дні".

Загарбники окупували частину населених пунктів Київської області. Українці в цьому регіоні прожили в окупації понад місяць, протягом цього часу окупанти грабували місцевих жителів, знущалися з них та вбивали.

Київщину повністю звільнили 2 квітня 2022 року. У деокупованих населених пунктах було виявлено масові поховання та закатованих людей просто посеред вулиць.

24 лютого 2022 року українські захисники знищили російський десант, який намагався захопити аеродром "Гостомель". Тоді десятки вертольотів Ка-52 і Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі.

У цих боях росіяни знищили найбільший у світі АН-225 "Мрія", що стояв в ангарі. Бої за аеродром "Гостомель" точилися до 27 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: