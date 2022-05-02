Упродовж поточної доби, 2 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 автомобілів ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора", - зазначають у повідомленні.
Нагадаємо, українські бійці розповіли про нові втрати окупантів на Донбасі.