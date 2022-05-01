Голова Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух розповів про ситуацію в регіоні на вечір 1 травня. Так, противник і досі намагається реалізувати стратегію оточення сил ООС.
За словами Старуха, у Запоріжжі ситуація стабільна, продовжується зміцнення оборонних рубежів. Найбільш активні та запеклі бойові дії в громадах проходять на схід від Гуляйполя, противник намагається реалізувати стратегію оточення сил ООС, однак успіху не має.
Періодичність усвідомленої діяльності окупанта щодо ускладнення комунікації мешканців з Україною стабільна - через це пропадає електроенергія, зникає зв'язок.
"Сьогодні російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова - окупанти влучили у багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різної тяжкості в лікарні були доставлені чотири людини, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули", - йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.
Також повідомляється, що у Пологах у приміщенні місцевої лікарні окупанти облаштували склад боєприпасів. При цьому росіяни забороняють персоналу надавати медичні послуги місцевим жителям.
Нагадаємо, на Запоріжжі росіяни використовують цивільних як живий щит.