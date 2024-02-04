Російські танкісти не мають навіть базових знань про те, як керувати танком.

Кілька днів тому українські оборонці наголову розбили російську бронетанкову колону поблизу Новомихайлівки. Під час цього бою один з російських танків врізався в інший. Цей доволі комічний момент свідчить про великі проблеми в російській армії, пише Forbes.

"Це ознака того, що російські стандарти навчання продовжують падати, оскільки Кремль намагається відшкодувати понад 300 000 втрат, яких зазнали його війська під час 23-місячної масштабної війни проти України", – йдеться у публікації.

Бій, у якому сталася ця "чорна комедія", відбувся 30 січня поблизу села Новомихайлівка, що на південь від Мар’їнки. Російська бронегрупа намагалася прорватися до траси, що сполучає Новомихайлівку та Вугледар. У разі успіху цієї атаки положення українських сил у цьому селі стало б катастрофічним.

Однак уся російська бронегрупа була знищена за допомогою дронів-камікадзе. За три години бою росіяни втратили три танки, 8 МТЛБ та одну БМП, не кажучи вже про людські втрати.

Два Т-72 зіткнулися один з одним, коли половина штурмової групи виконала дивний, петляючий маневр. Як зазначає Forbes, не зовсім зрозуміло, чому водії танків не помітили одне одного. Ймовірно, вони закрили оглядові люки і спостерігали за полем бою лише через товсті прозорі призми, що дуже обмежують огляд.

Видання зазначає, що в "компетентній армії" водіїв танків навчають залишати оглядові люки відкритими до останньої секунди. Це також був і радянський стандарт. Тож зображена на відео ситуація свідчить про падіння стандартів у російській армії.

"Наскільки поганою була російська підготовка два роки тому, зараз вона набагато гірша. Щоб зберегти загальну чисельність своїх прифронтових формувань в умовах катастрофічних втрат, російські військові навчальні заклади згорнули свою і без того недостатню підготовку — і кинули на фронт недостатньо підготовлені війська", – пише Forbes і додає, що подібних трагікомедій з російської сторони ми побачимо ще більше.

Російські втрати в Україні

Як писав УНІАН, від початку повномасштабного вторгнення російські втрати в Україні вже склали понад 388 тисяч осіб, підрахували в Генштабі ЗСУ. Зокрема за цей час ворогом втрачено понад 6300 танків.

Військовий експерт Петро Черник зауважив, що лише у битві за Авдіївку росіяни втратили понад 15 тисяч солдатів, що еквівалентно втратам Радянського союзу за 10 років війни в Афганістані.

Вас також можуть зацікавити новини: