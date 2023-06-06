Люди не мають змоги отримати компетентні рекомендації щодо евакуації.

Після теракту на Каховській ГЕС окупанти глушать зв’язок на лівобережжі. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Країна терорист проявила себе і в цьому випадку (після підриву ГЕС – УНІАН) – вони заглушили зв'язок для того, щоб не було можливості у людей на лівому березі отримати компетентні рекомендації щодо евакуації та мати зв'язок з підконтрольною Україні територією", - заявила вона.

Гуменюк пояснила, що географічно лівий берег наразі постраждав набагато більше ніж правий, бо географічно – нижче. Крім того, цифри, які озвучені щодо затоплених (підтоплених) населених пунктів більше стосуються лівобережжя. За даними військових, в населених пунктах правого берега, де піднялася вода, критичних станів практично не зафіксовано.

Відео дня

"Зокрема і Херсон критично не постраждав, є підтоплення деяких мікрорайонів, секторів, вулиць…", - сказала вона.

На думку Гуменюк, ворог не дозволить жителям лівобережжя евакуюватися на територію, яку контролює Україна. Тому що для цього потрібні плавзасоби, рух зворотнім напрямком через затоплену ділянку і саме – через Дніпро.

"Не думаю, що окупанти спокійно спостерігатимуть, як мирні жителі будуть евакуюватися з лівого берега на правий. Тому не раджу ризикувати. Краще виїхати на більш глибинні території лівого берега і там організувати евакуацію, в тому числі, розраховуючи на певну розгубленість окупантів, бо вони не очікували, реакція природи виявиться не зовсім їм підконтрольною", - розповіла військова.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. Повідомлялося, що в зоні підтоплення – десятки населених пунктів, в яких проживають 16 тис. людей.

Вас також можуть зацікавити новини: