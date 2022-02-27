Столиці допомогатиме тероборона Львівщини, а також Івано-Франківської й Тернопільської областей.

Територіальна оборона трьох західних областей йде на допомогу Києву.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович сказав під час брифінгу в Офісі президента.

Він подякував представникам тероборони Івано-Франківської, Тернопільської і Львівської областей, які "висунулись на допомогу теробороні Києва".

Арестович також подякував медикам, які працюють в умовах війни, під обстрілами мужньо виконують свою роботу. Зокрема, він повідомив, що вчора в Києві був поранений водій швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.