Більшу частину Херсонської області російські війська зайняли в перші дні війни і не дали дозволу на організацію жодного гуманітарного коридору.

Окупанти блокують виїзд людей з Херсонської області, колона на виїзд у бік Кривого Рогу стоїть вже п'ятий день поспіль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив на брифінгу.

"Є проблема з виїздом людей. Ось уже п'ятий день стоїть колона в бік міста Берислав, Давидів Брід, населених пунктів у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області - це єдиний шлях виходу людей на неокуповану територію", - сказав він.

Лагута повідомив, що керує областю з Миколаєва, де перебуває з перших днів війни. За його словами, члени його команди працюють і з Миколаєва, і з Кривого Рогу. При цьому керівник ОВА додав, що люди в області розуміють ситуацію.

Також Лагута повідомив, що серед співробітників Херсонської ОВА не було жодного зрадника. За його словами, в області всі розуміють, "яку б роль нам підготував окупант". За його словами, краще, що вони керують областю дистанційно, ніж були б затримані "і перебували б на підвалі".

Лагута нагадав, що більшу частину Херсонської області російські війська зайняли в перші дні війни, і окупанти "не дали жодного так званого "гуманітарного зеленого коридору" ні на ввезення харчових продуктів, ні на ввезення медикаментів і найголовніше - на вивезення людей, які хотіли виїхати відразу". За його словами, зокрема, мова йде про евакуацію дитячих будинків, інтернатів, літніх і хворих людей.

Лагута наголосив, що ситуація в Херсонській області "тяжка".

Він розповів, що окупанти завозять продукти з тимчасово окупованого Криму, їх не вистачає.

Крім того, Лагута розповів, що окупанти викрадають людей, які відмовляються з ними співпрацювати, затримують проукраїнських активістів, блогерів.

Як повідомляв УНІАН, станом на 11 травня з окупованої території Херсонської області вдалося виїхати близько 300 тисячам жителям.

12 травня і 17 травня російські війська з системи залпового вогню "Град" обстріляли колони цивільних автомобілів, які виїжджали з окупованої території Херсонської області.

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