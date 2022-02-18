В першу чергу евакуації підлягають жінки, діти і люди похилого віку, заявили терористи.

Влада самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) організувала масовий централізований виїзд населення до Росії, повідомив глава республіки Денис Пушилін.

Відповідне відеозвернення головного Донецького терориста поширили ресурси бойовиків.

За словами Пушиліна, "в першу чергу евакуації підлягають жінки, діти і люди похилого віку".

"Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пунктах пропуску створено всі умови. Переконливе прохання: прислухатися та ухвалити правильне рішення. Тимчасовий виїзд збереже життя та здоров'я вам та вашим близьким", — наголосив він, додавши, що повідомив керівників підприємств та установ необхідність організувати виїзд сімей співробітників.

Штабам "територіальної оборони" бойовиків доручено забезпечити транспорт для евакуації.

Ватажок "ДНР" заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито найближчим часом "віддасть військовим наказ" про початок наступу на Донбасі та вторгнення на територію самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". За словами терориста Пушиліна, Збройні сили України (ЗСУ) "перебувають у бойових порядках і готові до силового захоплення Донбасу".

Також ватажок терористів зазначив, що і сили так званої "ДНР", "маючи досвід ведення військових дій, перебувають у постійній бойовій готовності, цілком здатні захистити громадянське населення та інфраструктуру".

Як пише "Інтерфакс" з посиланням на джерела в парламенті терористів "ДНР", окупанти розраховують евакуювати в Ростовську область РФ вразливі групи населення чисельністю в кілька сотень тисяч людей.

За словами джерел, Ростовська область висловила готовність тимчасово ухвалити всіх евакуйованих, для них вже створено пункти розміщення. Тим часом джерело в екстрених службах повідомило, що пункти тимчасового розміщення в Ростовській області готові розміщувати біженців із "ДНР", скільки потрібно.

"Терміни закінчення не визначені. Скільки буде потрібно, стільки люди і будуть перебувати в пунктах розміщення. Поки безпечно не стане", - наголосив співрозмовник агентства.

Раніше головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний коментуючи інформацію щодо можливої евакуації мешканців деяких населених пунктів ОРДО, заявив, що ЗСУ наразі не готує жодних наступальних операцій на Донбасі. Головнокомандувач підкреслив, що дії ЗСУ мають винятково оборонний характер: "За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням. Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців".

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