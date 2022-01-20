За оцінкою розвідки, можливий напад РФ на Україну може статися у січні-лютому.

Тільки частина російського війська й техніки, які прибувають на навчання у Білорусь, слідує на заявлені полігони, інша зупинилась на півшляху під Гомелем – за 40 км від Чернігівської області та за 90 км від Київщини.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Радіо Свобода і CIT.

Журналісти поцікавилися переміщення російських військових у їхніх рідних в соцмережі. Родичі відправлених армійців, пишуть автори розслідування, теж переймаються відправкою чоловіків.

Розслідувачі дізналися про відправку "на захід" військових з 5-ї окремої танкової бригади, 64-ї мотострілецької бригади, 14-ї окремої гвардійської інженерної бригади, 114-й гвардійського мотострілецького полку, дислокованого в Уссурійську та членів військової поліції, спецназ.

Тихоокеанський флот ВМФ Росії, штаб якого розташований у Владивостоці, залучив 155-у окрему бригаду морської піхоти до перекидання зі сходу на захід.

Журналістам не вдалося знайти незалежних підтверджень використання авіації під час перекидання військ із Далекого Сходу до українських кордонів або до Білорусі.

Читайте такожКПРФ просить Путіна визнати "ЛДНР": подано документНа повідомлення Радіо Свобода відгукнувся також один із військовослужбовців, який прямо зараз, як випливає з його коментаря, уже понад тиждень їде у військовому ешелоні з Далекого Сходу на захід. Він розповів, що половина техніки, що перевозиться, "заводиться через раз", а мета "відрядження" – "постояти для понтів".

Спільні російсько-білоруські навчання, заявлені на період з 10 по 20 лютого, тоді як у більшості коментарів рідні та близькі військових пишуть, що відрядження триватиме 6–9 місяців, зауважують автори матеріалу.

За даними CIT, це говорить про те, що щонайменше з деяких з'єднань Східного військового округу до кордонів з Україною перекидають значну частину особового складу, а не лише техніку – і що підрозділи, що перекидаються, можуть затриматися в Білорусі та/чи заході Росії порівняно тривалий термін.

Що передувало

Олександр Лукашенко анонсував позапланові військові навчання з Росією на кордоні з Україною в рамках "Союзної держави" в лютому. Такі ж навчання повинні будуть пройти згодом й у самій РФ.

За оцінкою розвідки, можливий напад РФ на Україну може статися у січні-лютому. Зараз РФ стягнула свої війська і техніку у трьох напрямках – зокрема на межі кордону України, Росії й Білорусі.

Водночас США попередили європейських партнерів про сплановані Росією провокаціях, щоб сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

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