Федоров: Україна тестує дешеві ракети для збиття 'Шахедів'

Є завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими, зазначив міністр.

Україна створює дешеві ракети для збиття ворожих безпілотників типу Shahed. Вже знайдено рішення, "близькі до готовності", та розпочато тестування. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє LIGA.net.

"Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими", – сказав Федоров.

Він зауважив, що важливо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних Shahed та додатково захистити критичну інфраструктуру.

Відео дня

За словами Федорова, Міноборони видає гранти, масштабує виробництво та перезапускає рекрутинг команд.

Також він розповів, що відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами збільшився вдвічі за останні чотири місяці. Водночас кількість ударних дронів, які РФ запускає щомісячно, збільшується на 35%. Крім того, за його словами, постачання дронів-перехоплювачів за чотири місяці також зросло у 2,6 раза.

"Наша стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей", – зазначив Федоров.

Україна створила свою першу керовану авіабомбу

Як повідомляв УНІАН, перша українська керована авіаційна бомба (КАБ) готова до бойового застосування, її розробка тривала 17 місяців.

КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. При цьому додав, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.

Федоров повідомив, що бойова частина бомби - 250 кг. Зазначає, що Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

Вас також можуть зацікавити новини: