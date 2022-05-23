Обстріли та ракетні удари призвели до руйнувань 21 пам'ятки національного значення, 88 з яких – місцевого значення.

В Україні офіційно зафіксовано вже понад 350 зруйнованих окупантами об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

"Маємо зафіксованих вже 353 епізоди проти нашої культурної спадщини. Найбільше руйнувань зазнала культурна спадщина Харківської області. По області зафіксовано 94 епізоди, з них - 78 у місті Харкові та його околицях", - зазначив він.

За інформацією Ткаченка, у Донецькій області задокументовано 72 злочини, з них 52 – у м. Маріуполі.

Про 65 епізодів відомо у Київській області, 37 – у Чернігівській, 24 – у Луганській, 26 – у Сумській, 8 – у Запорізькій, 6 – у Житомирській, по 5-у м.Києві та Херсонській області. Також 4 - у Миколаївській, 3 – у Дніпропетровській, 2 – в Одеській, 1 - у Львівській областях.

Міністр підкреслив, що обстріли і ракетні удари призвели до руйнувань 21 пам'ятки національного значення, 88 – місцевого значення.

Ткаченко нагадав, що тільки за минулі кілька днів окупанти потрапили ракетою в нещодавно відреставрований будинок культури в Лозовій у Харківській області, зруйнували школу, яку допоміг відновити уряд Японії, зруйнували скит Святогірської лаври в Донецькій області.

"Вже зараз ми працюємо з міжнародними партнерами над планом відновлення нашої культурної спадщини", - додав міністр.

Нагадаємо, окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

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