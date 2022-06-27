У Туреччині запевняють, що Захід прийняв їхню позицію.

Туреччина не буде приєднуватися до санкцій проти Росії, навіть попри прохання Заходу.

Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин.

"Ми не можемо цього зробити, так як це вдарить по нашій економіці насамперед. З іншого боку, у нас посередницька роль, адже все йде через Туреччину", - розповів він в інтерв'ю телеканалу Haberturk.

"Ми не вводимо санкції і не будемо до них підключатися. Ми повинні захищати свої інтереси. Якщо всі зруйнують мости, хто в підсумку буде говорити з Росією? Наші економічні відносини з Росією носять такий характер, що введення санкцій завдасть більше шкоди економіці Туреччини, ніж Росії. Ми зайняли чітку позицію. На Заході її прийняли", - сказав представник Ердогана.

Нагадаємо, Туреччина погрожувала відкласти членство Швеції і Фінляндії в НАТО більш ніж на рік. Голова турецького парламенту заявив, що країна заслуговує більшої поваги.

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