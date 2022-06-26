Питання про необхідність повернути смертну кару підняв турецький лідер Таїп Ердоган у зв'язку лісовими пожежами в країні.

Туреччина готова переглянути рішення 2004 року про скасування страти.

Про це заявив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, повідомляє Reuters.

Питання про необхідність повернути смертну кару підняв турецький лідер Таїп Ердоган у зв'язку лісовими пожежами в країні.

Ердоган заявив, що покарання за підпал лісу має бути "жахливим, і якщо це смертний вирок, то це смертний вирок".

Глава Мін'юсту Туреччини сказав, що "коментарі президента є для нас інструкціями".

"Ми почали працювати над цим як міністерство", - сказав Боздаг, додавши, що зараз в Туреччині за лісові пожежі передбачається покарання у вигляді 10 років в'язниці з можливим довічним терміном.

Як повідомляє видання, міністр лісового господарства країни заявив, що 88% лісових пожеж в Туреччині були викликані людьми.

Смертна кара в Туреччині:

Смертна кара була скасована в Туреччині у 2004 році.

2 серпня 2018 року Ердоган заявив про готовність відновити в Туреччині смертну кару.

У 2019-му він сказав, що ратифікує відмову від мораторію на смертну кару, якщо таке рішення ухвалить парламент.

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