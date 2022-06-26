88% лісових пожеж в Туреччині були викликані людьми / фото REUTERS

Туреччина готова переглянути рішення 2004 року про скасування страти.

Про це заявив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, повідомляє Reuters.

Питання про необхідність повернути смертну кару підняв турецький лідер Таїп Ердоган у зв'язку лісовими пожежами в країні.

Ердоган заявив, що покарання за підпал лісу має бути "жахливим, і якщо це смертний вирок, то це смертний вирок".

Глава Мін'юсту Туреччини сказав, що "коментарі президента є для нас інструкціями".

"Ми почали працювати над цим як міністерство", - сказав Боздаг, додавши, що зараз в Туреччині за лісові пожежі передбачається покарання у вигляді 10 років в'язниці з можливим довічним терміном.

Як повідомляє видання, міністр лісового господарства країни заявив, що 88% лісових пожеж в Туреччині були викликані людьми.

Смертна кара в Туреччині:

Смертна кара була скасована в Туреччині у 2004 році.

2 серпня 2018 року Ердоган заявив про готовність відновити в Туреччині смертну кару.

У 2019-му він сказав, що ратифікує відмову від мораторію на смертну кару, якщо таке рішення ухвалить парламент.

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