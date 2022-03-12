Тепер буде ще більше приводів довіряти раднику керівника Офісу президента України.

З моменту початку вторгнення РФ в Україну серед наших політиків з'явилися народні улюбленці. Один з них — радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович. Він щодня заспокоює мільйони людей своїми промовами. Але, схоже, це не єдина гідність Арестовича. Радник керівника Офісу президента також вміє передбачати майбутнє України. В 2019 році він розповів про неминуче вторгнення Російської Федерації, а ще раніше зробив припущення щодо анексії Криму і ситуації на Донбасі, які згодом виправдалися. Тепер Арестович дав прогноз щодо закінчення війни, і в нього хочеться вірити.

"Ні, ні про які терміни припинення війни ми не будемо говорити. Навпаки, це, швидше за все, підштовхне до великої військової операції Росії проти України. Тому що вони повинні будуть нас просадити в інфраструктурному відношенні і перетворити тут все в розвалену територію", — ось таку відповідь дав Олексій Арестович в 2019 році на питання журналістки про потенційний вступ України в НАТО.

Більше того, радник керівника офісу президента Зеленського правильно передбачив майже всі нинішні дії Росії. Він згадав оточення Києва, вторгнення з території Білорусі, спроби створити сухопутний коридор до Криму і так далі.

А в новому ролику Арестович пояснив, чому війна скінчиться через 1-1,5 місяці: "На початку конфлікту противник ввів понад 90 батальйонних тактичних груп на територію України. З них понад 30 вже знищені або втратили боєздатність, як таку. Тобто ми, Збройні сили України і сили оборони, знищили третину".

Далі Арестович заявив, що противник здебільшого перейшов до позиційної оборони і несе втрати. Він обкопується, а це підтверджує втрату наступального потенціалу. Атаки тривають тільки в напрямку Кривого Рогу і Нікополя, а також в зоні ООС.

До 10 квітня окупанти спробують перекинути в Україну ще 20-30 БТГр. До них увійдуть найманці і росіяни, яких приховано мобілізують. Боєздатність цих загонів буде вкрай низькою, тому ЗСУ впораються з ними приблизно за 10 днів. Потім ворог остаточно перейде до захисту і його стане легко перебити. Ось такий заспокійливий прогноз дав Олексій Арестович.

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