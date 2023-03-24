Ці люди доведені до межі існування, заявили в комітеті.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що у Бахмуті і його околицях близько 10 тисяч мирних жителів живуть в дуже важких умовах.

Представник комітету Умар Хан заявив, що більше 90% жителів Бахмута виїхали, проте в самому місті залишилося кілька тисяч мирних жителів. "Мирні жителі, що застрягли там, живуть у дуже важких умовах, майже цілі дні проводять під інтенсивним обстрілом у сховищах. Все, що ви бачите, це люди, доведені до межі свого існування, виживання і стійкості", - цитує його The Guardian.

Хан додав, що був вражений масштабами руйнувань. "Будинки розчавлені бойовим вогнем, дахи зірвані, житлові будинки усіяні дірами... Постійна загроза розривів снарядів, бомб - і деякі люди досі живуть в притулках, намагаючись вижити в цих запеклих бойових діях", - додав він.

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Що відбувається в Бахмуті сьогодні

Як відомо, російські загарбницькі війська вже довгий час намагаються захопити український Бахмут.

За даними чиновника НАТО, росіяни втратили в боях за місто як мінімум у п'ять разів більше військових, ніж Україна.

У сухопутних військах повідомляють, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнер", які намагаються захопити Бахмут, видихаються.

У Донецькій обласній військовій адміністрації повідомляли, що у місті залишилося менше 3,5 тисячі осіб. За їхніми даними, ці люди ховаються від рятувальників і поліцейських, які намагаються умовити їх евакуюватися в безпечне місце.

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