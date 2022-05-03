За словами Псакі, мета США - знову відкрити посольство, щоб американські дипломати повернулися до України, а не просто "їздили туди-сюди".

У Білому домі наразі не планують візит Байдена до України, попри його бажання це зробити.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє CNN.

За її словами, наразі немає планів щодо поїздки Байдена до України, попри візити американських посадовців.

"Наразі планів немає, і, очевидно, ми продовжимо оцінку... І, як ви знаєте, наша мета - знову відкрити посольство, щоб наші дипломати повернулися туди, не просто їздили туди-сюди, а були присутні в країні. І я знаю, що президент хотів би відвідати Україну, але ні, немає таких планів в роботі", - зазначила Псакі.

Нагадаємо, Байден підготував ініціативу, яка дозволить передавати активи олігархів РФ Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: