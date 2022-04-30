Білий дім переконаний, що G20 колективно не вижене Росію зі своїх рядів, оскільки рішення потребує консенсусу.

У Білому домі тривають дискусії з приводу участі США у саміті "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії, на який може прибути російський президент Володимир Путін.

Про це пише CNN.

За словами офіційних осіб, навряд чи рішення буде ухвалене найближчим часом. Зараз чиновники зважують наслідки недопуску Росії до саміту й поступків Кремлю.

У п’ятницю прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден публічно висловив свою незгоду з участю Путіна у G20.

Вона зазначила, що поки надто рано говорити про те, як виглядатиме саміт: "До нього ще шість місяців. Тому ми не знаємо… ми не можемо передбачити це наразі, як це виглядатиме".

Білий дім переконаний, що G20 колективно не вижене Росію зі своїх рядів, оскільки рішення потребує консенсусу.

На думку Псакі, найімовірніше, Індонезія запросила Путіна ще до вторгнення Росії в Україну. Проте у заяві президент країни підкреслив єдність країн-членів.

Що передувало

29 квітня стало відомо, що Путін прийняв запрошення Індонезії на саміт G20. Однак поки що невідомо, чи приїде він особисто на зустріч.

Також президент Індонезії запросив прийняти участь у саміті й українського лідера Володимира Зеленського.

Водночас ще 6 квітня міністр фінансів США Джанет Йеллен заявляла, що країна відмовиться від зустрічей в рамках G20, на яких буде представлена Росія.

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