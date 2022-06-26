У прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти утримують окремі підрозділи військ Західного військового округу.

У Білорусі росіяни готують диверсантів для відправлення в Україну.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Волинському та Поліському напрямках, на території Республіки Білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил Російської Федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України", - сказано у повідомленні.

Разом з тим, за даними Генштабу, на Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил української оборони ворог утримує у прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.

Також ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік сіл Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, в Головному управлінні розвідки Міноборони поінформували, що РФ збільшує свою військову присутність у Білорусі.

Зокрема, керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів збройних сил РФ. Також росіяни планують перекинути аеродром у Барановичах 10 військових літаків.

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