Жодних підтверджень цієї заяви не надали.

Один з чиновників режиму Лукашенко повідомив, що на територію Білорусі проникли "українські диверсійно-розвідувальні групи". Однак доказів своїх слів він не надав.

Таку заяву зробив Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович в ефірі телеканалу "Білорусь-1".

"Йде інженерне обладнання ділянок уздовж українсько-білоруського кордону, мінування, здійснення завалів, дії диверсійно-розвідувальних груп, у тому числі із заходом на білоруську територію", — заявив Вольфович.

Жодних доказів проникнення диверсантів на територію Білорусі чиновник не надав. Немає ні фото- чи відеоматеріалів, ні свідків, ні слідів діяльності українських бійців.

Вольфич також заявив про угруповання наших військ чисельністю 20,5 тис. осіб, яке нібито розташоване на Заході і в центрі країни. У Білорусі нарахували 10,5 тис. солдатів на Рівненському напрямку, 5,5 тис. — на Київському і 4,5 тис. — на Чернігівському. Звідки взялися ці дані, чиновник знову не розповів.

Нагадаємо, 20 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь зібрала на кордоні з Україною до семи батальйонів. Того ж дня прем'єр-міністр РБ Роман Головченко зробив кілька заяв. За його словами, РБ не виступає "стороною конфлікту" і не збирається нападати на Україну. А сьогодні стало відомо, що Білорусь посилила розвідувальну діяльність на кордоні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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