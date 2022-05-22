Один з чиновників режиму Лукашенко повідомив, що на територію Білорусі проникли "українські диверсійно-розвідувальні групи". Однак доказів своїх слів він не надав.
Таку заяву зробив Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович в ефірі телеканалу "Білорусь-1".
"Йде інженерне обладнання ділянок уздовж українсько-білоруського кордону, мінування, здійснення завалів, дії диверсійно-розвідувальних груп, у тому числі із заходом на білоруську територію", — заявив Вольфович.
Жодних доказів проникнення диверсантів на територію Білорусі чиновник не надав. Немає ні фото- чи відеоматеріалів, ні свідків, ні слідів діяльності українських бійців.
Вольфич також заявив про угруповання наших військ чисельністю 20,5 тис. осіб, яке нібито розташоване на Заході і в центрі країни. У Білорусі нарахували 10,5 тис. солдатів на Рівненському напрямку, 5,5 тис. — на Київському і 4,5 тис. — на Чернігівському. Звідки взялися ці дані, чиновник знову не розповів.
Нагадаємо, 20 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь зібрала на кордоні з Україною до семи батальйонів. Того ж дня прем'єр-міністр РБ Роман Головченко зробив кілька заяв. За його словами, РБ не виступає "стороною конфлікту" і не збирається нападати на Україну. А сьогодні стало відомо, що Білорусь посилила розвідувальну діяльність на кордоні.
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