Незвичайна активність спостерігається в місті Мозир.

У білоруському місті Мозир, розташованому неподалік від кордону з Україною, ймовірно, готуються до можливого вступу військ республіки у війну.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на джерела в українських спецслужбах. Як з'ясували журналісти в Мозирі спостерігається незвичайна активність: напередодні на територію місцевого нафтопереробного заводу в'їхала велика кількість озброєних людей. Згодом з території НПЗ почали активно вивозити паливо.

"Цілком можливо, що такі заходи обумовлені побоюванням білоруського керівництва залишитися без палива в разі удару по підприємству. Фактична евакуація з Мозиря почалася після 20 червня. Заможні особи почали організовувати евакуацію власних сімей за кордон або на північ Білорусі. Паралельно з цим вони забезпечили вивезення власних цінних речей і коштовностей", - передає телеканал.

Охорону НПЗ нині забезпечують правоохоронці. Куди саме вивозиться паливо - не повідомляється.

"Подібні заходи в спецслужбах пов'язують не тільки з ймовірним вступом у війну з боку Білорусі, але і з тим, що місцеві еліти розуміють це. Всі знають, що в разі безпосередньої агресії, Україна може миттєво відмовитися від позиції незавдання ударів по військових об'єктах в зовсім недружній сусідній республіці. І це означає, що ЗСУ зможуть завдавати удари по нафтопереробному заводу, складах з боєприпасами, аеродромах та інших місцях, які будуть знаходитися в зоні ураження наявного озброєння", - йдеться в повідомленні.

Загроза агресії з боку Білорусі

У Міноборони 21 червня повідомили, що не бачать ознак підготовки до наступу армії Білорусі.

Раніше самопроголошений лідер РБ Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Він пообіцяв відповісти у разі переходу "червоної лінії" або удару по Мозирському НПЗ.

З 22 червня по 1 липня в Гомельській області протривати "мобілізаційні навчання".

Напередодні повідомлялося, що ВС Білорусі облаштовують фортифікаційні споруди уздовж кордонів з Україною та країнами ЄС.