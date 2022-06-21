Але потенційно така загроза зберігається, зазначив речник МОУ.

На сьогодні ознак підготовки повторного наступу з території Білорусі не спостерігається, але потенційно така загроза зберігається, тому українська армія тримає там війська.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"Загроза з боку Білорусі ніколи не спадала. Але для того, щоб з території цієї країни знову розвинути наступ, потрібно створити потужне наступальне угруповання. Ми це вже бачили в перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Саме через недружні дії Білорусі, Росія так швидко опинилася на околицях Києва. Але тоді було створено дуже потужне угруповання. Зараз такого угруповання ми не бачимо", - зазначив Мотузяник.

При цьому він додав, що дії ворога змушують українську сторону тримати війська на кордоні з Білоруссю.

"Така російська тактика станом на сьогодні: основний удар Луганщина, Донеччина, решта – постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо, що щойно ми звідти заберемо підрозділи, вони можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього не бачимо, але ми вимушені укріплювати цей напрямок", - підкреслив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях в разі вторгнення в Україну з території Білорусі.

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