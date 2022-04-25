У деяких населених пунктах настільки все розстріляно, що навіть нема до чого приєднуватись.

Сєверодонецьк та невеликі населенні пункти поруч вже підключені до електропостачання, але для більшості населених пунктів окупованої Луганщини це вже неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Півгодини тому вдалося відновити електропостачання частково. Сєверодонецьк, коли я кажу, то це не тільки місто, але й невеличкі населенні пункти поруч вже з електрикою", - сказав він.

Водночас, Гайдай додав, що у багатьох інших населених пунктах Луганщини вже "настільки все розстріляно, що навіть нема до чого приєднуватись", щоб відновлювати електропостачання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 квітня, російські окупанти знеструмили нову Кремінську підстанцію, без електропостачання залишилась вся Луганська область. Кремінська підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл Луганської області.

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