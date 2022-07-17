Програма є частиною постійного зобов’язання Британії підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення РФ.

Міноборони Британії опублікувало нове відео підготовки українських військових поводженню з західним озброєнням.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Програма під керівництвом Сполученого Королівства готує Збройні Сили України, що дозволяє їм збільшити опір задля продовження захисту суверенітету свого народу", - йдеться у повідомленні.

Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення РФ.

"Сполучене Королівство має довгу історію підтримки українських військовослужбовців у рамках операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 000 українців. Нова програма спиратиметься на цей успіх і продемонструє незмінне лідерство Сполученого Королівства у відповіді на військові вимоги України з розвитком війни", - пишуть у Генштабі.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході країни. За повідомленням Генштабу, 16 липня українські сили відбили спроби штурмів ворогом на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Разом з тим ЗСУ продовжують ефективно знищувати склади з боєприпасами противника на окупованих територіях. У Пентагоні вважають, що наступ РФ значно сповільнився саме завдяки використанню Україною систем HIMARS.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ окупантам активізувати бої на "всіх напрямках", що журналісти The New York Times оцінили як сигнал переходу Росією до більш агресивної фази війни.

Водночас, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Путін віддав наказ захопити Харків, про що свідчить активізація обстрілів області російськими військами.

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