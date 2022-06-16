Росія перевершує Україну в артилерійському озброєнні у співвідношенні 20 до 1 в деяких районах, але найближчими тижнями у ЗСУ з'являться можливості домогтися більшого прогресу в захисті сходу і півдня країни.
Про це розповів міністр оборони Британії Бен Воллес у Брюсселі, цитує Sky News.
Навчання українських військовослужбовців, як використовувати складніше західне важке озброєння, також було ключовим елементом зусиль з підтримки опору України, зазначив міністр.
Крім того, він сказав, що мова йде не тільки про цифри, а й про можливості, які може дати одна західна система озброєння, яка використовується належним чином.
"У деяких районах вони (росіяни - ред.) безумовно перевершують чисельністю артилерійських знарядь — 20:1 в деяких районах", — додав Воллес.
На питання Sky News, чи вважає він, що союзники дають Україні достатньо зброї, щоб мати можливість виграти війну, Воллес відповів: "Так. Я думаю, що українці мають і будуть мати у найближчі кілька тижнів можливості для того, щоб домогтися значного прогресу на сході країни або навіть захистити такі місця, як Одеса".
Війна в Україні: актуальні дані
Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Під вогнем, як і раніше, Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. У Сєвередонецьку ворог веде постійний штурм.
На Слобожанському напрямку ворог має намір відновити наступ. Під Харковом окупанти намагаються утримати зайняті рубежі - обстрілюють українські позиції та звільнені від РФ села.
На сьогодні ЗСУ знищили вже майже 33 тисячі російських військових, тисячі одиниць ворожої техніки.
Через великі втрати командування РФ перекинуло в Україну нові сили, але, на думку українських розвідників, угруповання окупантів на Донбасі значно недоукомплектовані та роз'єднані.
Разом з тим українські військові рапортують про наближення до окупованого Херсона. Єдине, що зупиняє ЗСУ, - брак зброї, йдеться в матеріалі Reuters.
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