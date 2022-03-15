Загалом в результаті дій окупантів загинуло 17 рятувальників, 32 - травмовано, одного окупанти взяли у полон.

Сьогодні у Броварському районі окупанти застрелили офіцера ДСНС, який на велосипеді повертався з чергування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів полковник Державної служби з надзвичайних ситуацій Геннадій Герасимчук.

"Внаслідок ведення бойових дій серед особового складу ДСНС 17 осіб загинуло, 32 - травмовано, одна особа перебуває у полоні", - зазначив він.

Герасимчук уточнив, що йдеться про рятувальника, який здійснював супровід автобусів евакуаційних колон і якого російські окупанти взяли у полон.

"Сьогодні, на жаль, наш офіцер у Броварському районі, повертаючись з чергування на велосипеді, був на смерть застрелений російськими окупантами", - розповів представник ДСНС.

За його словами, на сьогоднішній день на цілодобовому чергуванні перебувають 14 тис. осіб зі складу ДСНС та 3 тис. одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, окупаційні війська 10 березня захопили в полон рятувальника Олексія Данченка, який супроводжував евакуаційну колону з Гостомеля.

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