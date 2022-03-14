60 автомобілів, які в приватному порядку виїхали, це те, що сьогодні вдалося.

Зараз найскладніша ситуація з гуманітарними коридорами із Маріуполя, сьогодні, як і вчора, вони не працювали.

Про це повідомив заступник голови ДСНС України Роман Примуша в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Державна служба України з надзвичайних ситуацій супроводжує кожен гуманітарний коридор.

"Рятувальники фактично надають і техніку, і гуманітарну допомогу. Сьогодні, на жаль, як і вчора, не працює гуманітарний коридор по Маріуполю. 60 автомобілів, які в приватному порядку виїхали, це те, що сьогодні вдалося", - сказав він.

Тим часом колона автомобілів, у тому числі автомобілі ДСНС, знаходиться не доїхавши до Маріуполя по дорозі.

"Сподіваємось, що завтра це питання буде якось врегульовано і ми зможемо далі просуватися", - додав заступник голови ДСНС.

"Запрацювали коридори по Київській області. Нам вдалося спільно з усіма зацікавленими сторонами реалізувати його майже повноцінно і вивезти людей. Тому, працюємо у такому постійному режимі, зараз ситуація найскладніша у нас по Маріуполю з гуманітарними коридорами", - сказав він.

Нагадаємо, ситуація в Маріуполі погіршується: люди б'ються за їжу і воду, там відбувається жахіття. Інформація РФ про те, що гуманітарні вантажі досягли міста, не відповідає дійсності.

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