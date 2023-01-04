Зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області.

На Чернігівщині Служба безпеки України викрила зрадника, який працював на спецслужби Білорусі.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного ворожого агента, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України. Ним виявився житель Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника у результаті спецоперації наприкінці 2022 року.

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"Під час досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого. Насамперед встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб Білорусі. Саме для них зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області. Особливу увагу звертав на місця проживання командного складу українських військ", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що отримані відомості намагався передати до РФ через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

В СБУ поінформували, що на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру за ст. 111 (державна зрада); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Здадники в Україні: подробиці

На Харківщині оголосили підозру екс-правоохоронцю, який керував підрозділом конвойної служби окупантів.

На Львівщині затримано російського агента, який спочатку "зливав" дані ворогу на Лиманському напрямку ( Донецька область), а згодом на заході країни.