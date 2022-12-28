Зраднику повідомлено про підозру, його взяли під варту.

У Києві затримали колаборанта - директора підприємства, яке було створено окупаційною владою на Луганщині. На цій псевдопосаді чоловік виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в органах окупаційної влади країни-агресора.

Офіс генерального прокурора України повідомляє, що, за даними слідства, у квітні директор одного з комунальних підприємств у м. Сватове вступив у злочинну змову з окупаційною адміністрацією РФ та представниками так званої "ЛНР".

На захопленому комунальному підприємстві було незаконно створено та організовано роботу так званого "Муніципального унітарного підприємства "Благоустрій Сватівського району". Підозрюваний добровільно став його "директором".

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Правоохоронці затримали чоловіка 26 грудня у Києві. Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, а також повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Зрадники та колаборанти

Нещодавно правоохоронці затримали колаборантку, яка погрожувала херсонцям розстрілами за неучасть у "референдумі". Нею виявилась жителька обласного центру, яка входила до складу місцевого осередку забороненої в Україні "Партії регіонів".

Окрім цього, декілька днів тому в Україні затримали зрадника, який готував прорив ворожих ДРГ до Сумщини. На початку повномасштабного вторгнення його завербувала ФСБ РФ.

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