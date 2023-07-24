Ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою, зазначив спікер Державної прикордонної служби України.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначає, що поруч з українсько-білоруським кордоном не фіксується переміщення ні російських найманців, ні підрозділів армії Білорусі чи Росії.

У спікера поцікавилися, яка ситуація на українсько-білоруському кордоні з огляду на маневри членів приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі. В ефірі телемарафону Демченко сказав, що підрозділи розвідки України, в тому числі й ДПСУ, продовжують відстежувати ситуацію з переміщенням на території Білорусі російських найманців з ПВК - наскільки вони у майбутньому нестимуть загрозу для України.

"Але якщо безпосередньо говорити про лінію нашого кордону, то ситуація тут залишається повністю контрольованою. Поруч з нашим кордоном не відмічається переміщення ні військової техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів: чи то російських найманців, чи підрозділів армії Білорусі чи Росії", - повідомив речник.

Відео дня

Водночас, підкреслив він, Україна має бути готовою до розвитку будь-яких подій, зважаючи, зокрема і на "новий ризик з переміщенням до Білорусі найманців".

"Тому, як і раніше, укріплення кордону продовжується: безпосередньо по лінії, а також в прикордонні. Для того, щоб всі наші складові Сил оборони… мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з цього напрямку", - сказав Демченко.

"Вагнерівцями" РФ насичує Білорусь - новини, які варто знати

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", вранці 23 липня на білоруську територію прибула вже десята за рахунком колона з членами ПВК "Вагнер". За даними активістів, у колоні російських найманців було мінімум 10 одиниць техніки.

20 липня Андрій Демченко зазначив, що групи представників приватних військових компаній продовжують прибувати до Білорусі. Але він запевнив, що їхня кількість не несе загрози для України.

Згодом Демченко повідомив, що станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч найманців ПВК "Вагнер". Спершу ж, зауважив він, коли "вагнерівці" лише почали прибувати до Білорусі, їхня кількість оцінювалася в сотнях.

За словами речника ДПСУ, така кількість для України безпосередньої загрози не становить, однак Сили оборони повинні бути готові до будь-яких ситуацій, зокрема і до недопущення провокацій.

Вас також можуть зацікавити новини: