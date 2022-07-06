Агресор вдосконалює інженерне обладнання передових позицій в прикордонних районах.

Ознак формування наступальних угрупувань противника на території Білорусі не виявлено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника на території республіки Білорусь не виявлено", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань. Ворог вдосконалює інженерне обладнання передових позицій в прикордонних районах.

Вірогідний наступ з Білорусі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник зазначив, що загроза наступу на Україну військ з Білорусі залишається.

2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не прагне воювати в Україні, хоча її намагаються втягнути у війну. Також він стверджував, що наприкінці червня з території України нібито запустили ракети по білоруських військових об'єктах, і ці ракети нібито перехопила ППО.

Військові експерти вважають, що сил та засобів білоруської армії недостатньо для проведення масштабної воєнної операції.

5 липня Зеленський заявив, що Україна не вірить у втягнення білоруської армії у війну, але готується.