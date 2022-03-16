Основні зусилля російських терористів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів і районів оборони.

За результатами 21-ї доби протистояння російському військовому вторгненню противник продовжує зазнавати втрат і відступає на окремих напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 16 березня 2022 року.

"Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройним силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та на окремих напрямках перейти у контрнаступ", - інформують в Генштабі.

Як повідомляється, за підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.

Авіація Повітряних сил України продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено 9 авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

Водночас окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

"Противник продовжує нести втрати та відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони", - наголосили у Генштабі.

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