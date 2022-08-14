Заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха дав відповідь щодо заяви міноборони РФ про так зване "звільнення" села Уди на Харківщині та зазначив якою наразі є ситуація в області.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Міноборони (РФ - УНІАН) заявляли, що вони й Київ візьмуть за три дні. Насправді відбуваються перманентні бої, в тому числі й ближні бої, зокрема, біля населеного пункта Уди – це північний захід Харківської області. Але в цілому лінія зіткнення стабільна і вона мало рухається. Ведуться перманентні артилерійські обстріли, тобто бойові дії не припиняються та тривають майже 24 години на добу. Ситуація є неспокійною, але якщо дивитися на дистанцію тижня чи двох - вона майже не змінилася", - акцентував Семенуха.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня у своєму відеозверненні президент України зазначив, що на Харківщині українська оборона міцна. Намагання окупантів атакувати постійно провалюються.

На Харківському напрямку противник продовжив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів, Мосьпанове та Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Мосьпанового.

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