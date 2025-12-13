Українські захисники проводять штурмові рейди на південь від залізниці у Покровську.

Російські загарбники втратили наступальні темпи у Покровську. Сили оборони України продовжують контролювати північну частину міста.

Про це повідомив 7 Корпус Десантно-штурмових військ у Telegram.

Зокрема, ворог не взмозі протиснути українську оборону на півночі Покровська та застосовує пропагандистську "ТБ-артилерію".

"Пропагандисти вчетверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент – фото та відео з центральної частини міста", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначають українські захисники, противник не врахував головного. "Ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор - це їжа. А Покровськ - лише незнайома назва на карті", - сказано у повідомленні.

Реальна ситуація довкола Покровська

"Сили оборони контролюють північ Покровська. Тут противник втратив темп і не діють закони ворожої пропаганди", - наголошується у повідомленні.

При цьому, як зазначають українські захисники, продовжуються активні наступальні дії для відновлення нашого контролю над кожним метром міста.

"Бійці 425-й окремого штурмового полку "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі оборони 7 корпусу швидкого реагування ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці. Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня штурмовики полку "Скеля" підняли український прапор у центрі Покровська. Українські захисники продовжують боронити рідну землю і не збираються віддавати загарбникам нашу територію.

10 грудня окупанти механізованими колонами штурмували Покровськ, але наштовхнулися на запеклий опір Сил оборони.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що із 15 листопада в результаті українських наступальних дій вдалося взяти під контроль близько 13 км² території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 км²). Наші бійці продовжують утримувати північну частину міста приблизно по залізничній колії.

