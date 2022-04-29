Люди отримали поранення середньої тяжкості.

Унаслідок ракетного удару по місту Фастову 28 квітня дві особи були госпіталізовані.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Голова ОВА зауважив, що внаслідок ракетного удару по Фастову близько 20.00 28 квітня відбулося "потрапляння по інфраструктурних об'єктах міста".

"Наразі пожежу локалізовано. Є постраждалі. Двох осіб госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості", - повідомив Павлюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 квітня російські окупанти нанесли ракетний удар по території Фастівської громади Київської області.

Також ворог влучив ракетами у багатоквартирний будинок у Шевченківському районі.