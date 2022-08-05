Всі необхідні виплати для евакуйованих почнуться вже сьогодні.

У Кіровоградську область з Донецької в рамках обов'язкової евакуації населення прибув третій потяг з близько 200 людьми.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

"У Кіровоградську область прибув вже третій поїзд з Донецької області. Приїхали близько 200 осіб, серед них люди з інвалідністю, багато дітей, люди забрали своїх домашніх улюбленців", - зазначив він.

Усіх евакуйованих розмістили в одному з навчальних закладів, надали першу медичну та психологічну допомогу, згодом людям запропонують житло у приватному секторі.

"Всі необхідні виплати почнуться вже сьогодні", - підкреслив Тимошенко.

Він додав, що наступні евакуаційні поїзди також прибуватимуть до Кіровоградської області.

Обов'язкова евакуація:

29 липня Кабінет Міністрів створив Штаб з евакуації жителів Донеччини. Держава ввела обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону

31 липня віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла алгоритм дій для тих, хто повинен евакуюватися з Донецької області. За її словами, мають виїхати понад 50 тис.дітей і понад 200 тис. дорослих. Крім цього стало відомо, що крім виплат, які гарантує держава, евакуйованим жителям Донеччини передбачається додаткова допомога.

2 серпня, Верещук зазначила, що, попри всі можливості обов'язкової евакуації, змушувати людей ніхто не буде. Того ж дня вона повідомила про початку евакуації з Донеччини.

За словами Верещук, наступною для евакуації може стати Запорізька область. Там без газу - 65% території.

3 серпня Кабмін визначив, куди саме будуть вивозити людей.

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