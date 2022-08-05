У Кіровоградську область з Донецької в рамках обов'язкової евакуації населення прибув третій потяг з близько 200 людьми.
Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.
"У Кіровоградську область прибув вже третій поїзд з Донецької області. Приїхали близько 200 осіб, серед них люди з інвалідністю, багато дітей, люди забрали своїх домашніх улюбленців", - зазначив він.
Усіх евакуйованих розмістили в одному з навчальних закладів, надали першу медичну та психологічну допомогу, згодом людям запропонують житло у приватному секторі.
"Всі необхідні виплати почнуться вже сьогодні", - підкреслив Тимошенко.
Він додав, що наступні евакуаційні поїзди також прибуватимуть до Кіровоградської області.
Обов'язкова евакуація:
29 липня Кабінет Міністрів створив Штаб з евакуації жителів Донеччини. Держава ввела обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону
31 липня віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла алгоритм дій для тих, хто повинен евакуюватися з Донецької області. За її словами, мають виїхати понад 50 тис.дітей і понад 200 тис. дорослих. Крім цього стало відомо, що крім виплат, які гарантує держава, евакуйованим жителям Донеччини передбачається додаткова допомога.
2 серпня, Верещук зазначила, що, попри всі можливості обов'язкової евакуації, змушувати людей ніхто не буде. Того ж дня вона повідомила про початку евакуації з Донеччини.
За словами Верещук, наступною для евакуації може стати Запорізька область. Там без газу - 65% території.
3 серпня Кабмін визначив, куди саме будуть вивозити людей.
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